Челябинцы чаще всего жалуются в УФАС на СМС-рекламу

Несколько компаний уже оштрафовали за незаконное оповещение

За первые шесть месяцев 2021 года Челябинское УФАС получило 69 обращений с жалобами на рекламные рассылки. Ведомство возбудило 25 дел. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказала начальник отдела контроля торгов и органов власти антимонопольной службы Юлия Тарасова.

Представитель ведомства отметила, что список нарушений возглавляет ненадлежащая реклама в виде СМС, телефонных звонков и сообщений по электронной почте. В этом году за такие рассылки, не согласованные с получателями, штрафы выписали крупным банкам, работающим в Челябинской области, — ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт». Индивидуальный предприниматель, заключивший договор на распространение рекламы Совкомбанка, получил наказание за рассылки. Дела возбуждались также в отношении РБТ и «Мегафона».

Юлия Тарасова отметила, чтобы пожаловаться в УФАС, к заявлению нужно приложить снимки рекламы с экрана телефона, распечатку детализации СМС от оператора связи, копию договора от оператора связи.

Второе и третье места по частоте нарушений занимают недостоверная реклама и реклама финансовых услуг. По данным регионального УФАС, за первое полугодие 2021 года рассмотрено 133 обращения, возбуждено 52 дела, вынесено 48 решений о признании нарушения и выдано 46 предписаний. По 44 делам выписаны штрафы на сумму 566 тыс. рублей.

