Челябинское УФАС проверит «Новатэк» из-за повышения цен на газ

Стоимость этого вида топлива регулируется государством

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы проверит деятельность ПАО «Новатэк», крупнейшего продавца газа в России, из-за повышения цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на заправках в Челябинске и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба возьмет на контроль изменение стоимости топлива и мелкими поставщиками. Крупнейшим производителям ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовали перераспределить поставки СУГ с экспорта на внутренний рынок. Это позволит удовлетворить потребности населения в баллоном газе и растущий спрос в летний период на газомоторное топливо на АГЗС.

Мониторинг цен проводится для того, чтобы не допустить роста стоимости газа и его дефицита на рынке. Челябинское УФАС напоминает, что цены на бытовой газ в баллонах регулируются государством.