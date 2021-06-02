Делегация Челябинской области принимает участие в Петербургском экономическом форуме

Самыми насыщенными днями станут 3 и 4 июня

Сегодня, 2 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие будет проходить до 5 июня со строгим соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. Делегация Челябинской области отправилась на форум во главе с губернатором Алексеем Текслером. В Санкт-Петербург поехали представители экономического блока и регионального правительства.

Главная тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». После пандемийных потрясений бизнес и власть встретятся в новых условиях. Основная деловая программа разделена на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». В первый день на ПМЭФ стартуют несколько тематических площадок — Российский форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, форум «Лекарственная безопасность».

Самыми насыщенными днями работы делегации Челябинской области станут 3 и 4 июня. На эти даты запланировано выездное заседание комиссии Госсовета по экономике и финансам под председательством губернатора Алексея Текслера. Также глава региона примет участие в панельных сессиях по поддержке бизнеса и защите экологии. Кроме того, на форуме планируется рабочая встреча делегации Челябинской области с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Правительство Челябинской области на ПМЭФ заключит несколько межрегиональных соглашений о сотрудничестве.

Одно из самых ожидаемых событий форума — оглашение данных Национального рейтинга инвестпривлекательности регионов за 2020 год. Оно назначено на 4 июня. По результатам 2019 года Челябинская область заняла 25-е место. Задача — улучшить показатель.