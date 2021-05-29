В Коркинском районе неизвестный украл из гаража лодку и инструменты

Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения

В Коркинском районе Челябинской области местный житель обратился к полицейским с заявлением о краже вещей из его гаража. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

48-летний мужчина пояснил полицейским, что кто-то проник в принадлежащий ему гаражный бокс и похитил лодку с веслами и строительные инструменты. Ущерб потерпевший оценил в 19 тысяч рублей.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался местный житель, 1974 года рождения. Краденное имущество, за исключением плавсредства, он успел сбыть, а вырученные с продажи деньги потратил на собственные нужды»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное правоохранители изъяли, впоследствии имущество вернут владельцу.