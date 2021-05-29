В центре Челябинска столкнулись иномарка и автомобиль «скорой»

В результате аварии никто не пострадал

Сегодня днем, 29 мая, на улице Доватора в Челябинске столкнулись иномарка и автомобиль скорой помощи. По предварительной информации, последний ехал с «мигалками». Подробнее об аварии корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

«В 14:00 около дома № 36 на улице Доватора на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобиля „Луидор“ под управлением мужчины, 1960 года рождения, и „Инфинити“, за рулем которого находилась женщина, 1982 года рождения. Пострадавших в результате ДТП нет»,— сообщила Алена Безменова.

На данный момент выясняются все обстоятельства аварии, проводится необходимая проверка.

Напомним, сегодня утром в Копейске произошло тройное ДТП, в результате которого один человек скончался и трое получили травмы. Подробнее можно узнать здесь.