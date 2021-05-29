Сегодня, 29 мая, в Металлургическом районе Челябинска произошел пожар в частном доме. На данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
«Пожар в Металлургическом районе. Горит дом. Пламя высотой несколько метров»,— сообщают пользователи социальных сетей.
Жители Челябинска также сообщают, что черный дым виден за несколько десятков километров.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что пожар произошел в частном доме, расположенном на улице Березовый Тупик.
«Горела кровля частного дома. Хозяева на месте, угрозы стоящим рядом зданиям нет. Пострадавших нет. На месте работают более 10 человек от МЧС»,— сообщили в ведомстве.
Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.