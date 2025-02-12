Челябинским инженерам стали предлагать зарплату на 11% больше

Средние доходы в профессии составили 77 тысяч рублей

Предлагаемые зарплаты для инженеров в Челябинской области за год выросли на 11% — до 77 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА «Первое областное» сообщили эксперты «Авито Работы» со ссылкой на собственное исследование.

При расчете средних зарплатных предложений для сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до 1—3 лет. Вилки зарплат для кандидатов на старшие и руководящие должности во многом зависят от опыта, навыков и уровня ответственности специалиста и могут значительно превышать средние значения.

Среди инженерных профессий в Челябинской области наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован у энергетиков — новым сотрудникам на этой позиции стали предлагать на 22% больше, чем в январе прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты достигли 73 827 рублей в месяц.

В тройку лидеров по приросту предлагаемых зарплат также вошла профессия технолога. Работодатели готовы платить на 10% больше. Средняя зарплата достигла 75 743 рубля в месяц.