Топ-менеджерам и айтишникам предлагали самые высокие зарплаты в Челябинской области в 2024 году

В топ «дорогих» специалистов вошли и квалифицированные рабочие

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали более 280 тысяч вакансий, открытых в Челябинской области в 2024 году, и выяснили, что самые высокие зарплаты предлагали топ-менеджерам, ИТ-специалистам и квалифицированным рабочим, сообщили в пресс-службе компании.

В тройку самых «дорогих» специалистов вошли руководитель группы разработки, операционный и коммерческий директора — им предлагали зарплату в размере 200, 175 и 170 тысяч рублей соответственно. Среднюю зарплату в размере 150 тысяч могли получать финансовый и генеральный директора, а также DevOps-инженер, который работает над запуском программного обеспечения.

В топ-20 самых высокооплачиваемых специалистов, которым предлагали от 130 до 142 тысяч рублей, вошли токарь, фрезеровщик, шлифовщик, руководитель отдела аналитики, сварщик, геодезист и комплаенс-менеджер. Свыше 120 тысяч рублей предлагали руководителям строительных проектов, директорам по маркетингу, машинистам, финансовым контролерам, гейм-дизайнерам и техническим директорам. Средняя зарплата в размере 119 тысяч рублей была у прорабов и мастеров СМР, главных инженеров проектов и руководителей филиалов.

Наоборот, самые скромные зарплаты предлагали дворникам — чуть более 28 тысяч рублей, уборщикам — 30 тысяч рублей, воспитателям и няням — 30,9 тысячи рублей.