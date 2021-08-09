ЧМК произвел 300‑миллионную тонну стали

Первая выплавка на комбинате состоялась 78 лет назад

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») произвел выплавку юбилейной, 300-миллионной тонны стали с момента открытия предприятия в 1943 году, сообщает пресс-служба «Мечела».

Первая выплавка стали на Челябинском металлургическом комбинате состоялась 78 лет назад. Первая сталь была инструментальной и предназначалась для изготовления инструментов: от молотков до лопат. После челябинские металлурги освоили марки стали для оборонной промышленности. Металл использовали для создания двигателей танков и боевых самолетов. За годы войны было произведено свыше 150 тысяч тонн стали.

Сегодня предприятие производит свыше 3 миллионов тонн стали ежегодно. ЧМК выпускает сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионностойких марок стали, а также фасонный прокат и рельсы. Продукция комбината востребована в различных направлениях промышленности. Это атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование.

«Юбилейная тонна выплавлена на конвертере № 1 кислородно-конвертерного цеха. Данный сталеплавильный агрегат полностью реконструирован в 2020 году и оснащен трехступенчатой системой газоочистки, что сделало процесс производства стали более экологичным. После плавки из стали на универсальном рельсобалочном стане прокатали строительную балку», — прокомментировал Алексей Толстиков, директор производственной службы ПАО «ЧМК».

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.