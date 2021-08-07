Алиса Жихарева работает над серией картин, посвященной челябинским маршруткам. Девушка пишет акриловыми красками разбитые «Пазики», тесные «Газели» и пассажиров, стоящих в узких проходах между кресел. Алиса неоднократно выезжала «в поле» и рисовала наброски, сидя на пассажирском сиденье. Через маршрутки она стремится показать характер Челябинска, ведь «Пазики» до сих пор остаются неотъемлемой частью города.
«Маршрутки стали частью культурного кода российской провинции, у людей с ними есть много эмоциональной связи. И я думаю, что скоро эта связь станет ностальгической, потому что прогресс неминуемо идёт вперёд, и маршрутки когда-нибудь полностью заменят трамваи, автобусы, такси и самокаты. Пока маршрутки в Челябинске есть, я хочу, задокументировать это явление в моих картинах»,
— рассказывает Алиса Жихарева журналисту ИА «Первое областное».
Картины с маршрутками были вывешены на фестивале «Ктогород», несколько работ висят в галерее «Клоповник». Алиса занимается организацией мероприятий в галерее и иногда рисует дома. Недавно она окончила ЮУрГУ по специальность графический дизайнер.
Тесно познакомиться с маршрутками Алисе пришлось несколько лет назад во время переезда в Ленинский район. До этого она жила в центре и передвигалась по городу пешком или на такси.
«Прошлым летом я села на 22-й маршрут у «Алмаза». На улице жарко, в "Пазике" душно, с людей катился градом пот, многие едут стоя в тесноте и вынуждены терпеть этот дискомфорт. Казалось, что мы едем на адской колеснице в адское пекло... хотелось развить эту мысль и так появилась идея создать серию картин о маршрутках»,
— рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Алиса Жихарева.
Идея «адского пекла» обрела четкие черты после того, как Алиса увидела горящий автобус у Публичной библиотеки. В декабре 2020 года «ПАЗ» вспыхнул во время движения и остановился на парковке. Алиса как раз ехала мимо и смогла разглядеть из салона автобуса маршрутку, объятую пламенем. Горящий автобус художница запечатлела на холсте.
Алиса изучает «быт» маршруток — фотографирует на камеру телефона людей, пассажирские сиденья, объявления на окнах и другие элементы в салоне. В один из таких фото-рейдов в объектив попала пожилая женщинам с физалисами. Вскоре с фотографии женщина перешла на холст. Картина получилась колоритная, правда, многие думают, что художница нарисовала мужчину.
«Я называю эту картину „Бабка с физалисами“, а друзья „Мужик с лимонами“. Мне кажется, это забавное свойство картины — сложно идентифицировать гендер героя»,— отмечает Алиса.
Несколько раз Алиса пробовала рисовать этюды прямо в салоне. Но работа шла плохо — девушка с красками и кистями привлекает много внимания, пассажиры начинали спрашивать, что она рисует и, что хуже, позировать. Алиса же стремилась запечатлеть людей в их естественном состоянии, поэтому сейчас она оставила попытки рисовать в транспорте и предпочитает незаметно фотографировать, чтобы потом использовать снимки дома.
«Ездить в маршрутка — это ежедневная мука, на которую челябинцы молча соглашаются. Многие едут стоя, терпят вонь, грязь вокруг и прячутся от дискомфорта в смартфонах. Маршрутка — инструмент унижения, и важный лейтмотив моей серии стал тот факт, что люди просто привыкли к ним, воспринимают его как нормальную часть своей жизни»,
— заявляет Алиса.
В планах Алисы нарисовать полсотни картин о маршрутных такси. На сегодняшний день готово только девять. Девушка хочет запечатлеть спящих людей в городском транспорте, нарисовать место водителя и создать ещё несколько работ с «Пазиками», охваченными огнем.
Сейчас Алиса ищет единомышленников — художников, фотографов или поэтов, у которых есть хоть какие-нибудь работы, посвященные маршруткам. Вместе с ними Алиса хочет организовать большую выставку. Связаться с Алисой можно через её Инстаграм.