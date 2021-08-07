Горящие автобусы и спящие пассажиры: художница из Челябинска нарисовала серию картин о маршрутках

Девушка считает, что маршрутки скоро исчезнут, но пока они есть стремится "задокументировать" это явление

Алиса Жихарева работает над серией картин, посвященной челябинским маршруткам. Девушка пишет акриловыми красками разбитые «Пазики», тесные «Газели» и пассажиров, стоящих в узких проходах между кресел. Алиса неоднократно выезжала «в поле» и рисовала наброски, сидя на пассажирском сиденье. Через маршрутки она стремится показать характер Челябинска, ведь «Пазики» до сих пор остаются неотъемлемой частью города.



«Маршрутки стали частью культурного кода российской провинции, у людей с ними есть много эмоциональной связи. И я думаю, что скоро эта связь станет ностальгической, потому что прогресс неминуемо идёт вперёд, и маршрутки когда-нибудь полностью заменят трамваи, автобусы, такси и самокаты. Пока маршрутки в Челябинске есть, я хочу, задокументировать это явление в моих картинах»,

— рассказывает Алиса Жихарева журналисту ИА «Первое областное».





Картины с маршрутками были вывешены на фестивале «Ктогород», несколько работ висят в галерее «Клоповник». Алиса занимается организацией мероприятий в галерее и иногда рисует дома. Недавно она окончила ЮУрГУ по специальность графический дизайнер.





Тесно познакомиться с маршрутками Алисе пришлось несколько лет назад во время переезда в Ленинский район. До этого она жила в центре и передвигалась по городу пешком или на такси.

«Прошлым летом я села на 22-й маршрут у «Алмаза». На улице жарко, в "Пазике" душно, с людей катился градом пот, многие едут стоя в тесноте и вынуждены терпеть этот дискомфорт. Казалось, что мы едем на адской колеснице в адское пекло... хотелось развить эту мысль и так появилась идея создать серию картин о маршрутках»,

— рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Алиса Жихарева.

Идея «адского пекла» обрела четкие черты после того, как Алиса увидела горящий автобус у Публичной библиотеки. В декабре 2020 года «ПАЗ» вспыхнул во время движения и остановился на парковке. Алиса как раз ехала мимо и смогла разглядеть из салона автобуса маршрутку, объятую пламенем. Горящий автобус художница запечатлела на холсте.





Алиса изучает «быт» маршруток — фотографирует на камеру телефона людей, пассажирские сиденья, объявления на окнах и другие элементы в салоне. В один из таких фото-рейдов в объектив попала пожилая женщинам с физалисами. Вскоре с фотографии женщина перешла на холст. Картина получилась колоритная, правда, многие думают, что художница нарисовала мужчину.

«Я называю эту картину „Бабка с физалисами“, а друзья „Мужик с лимонами“. Мне кажется, это забавное свойство картины — сложно идентифицировать гендер героя»,— отмечает Алиса.





Несколько раз Алиса пробовала рисовать этюды прямо в салоне. Но работа шла плохо — девушка с красками и кистями привлекает много внимания, пассажиры начинали спрашивать, что она рисует и, что хуже, позировать. Алиса же стремилась запечатлеть людей в их естественном состоянии, поэтому сейчас она оставила попытки рисовать в транспорте и предпочитает незаметно фотографировать, чтобы потом использовать снимки дома.

«Ездить в маршрутка — это ежедневная мука, на которую челябинцы молча соглашаются. Многие едут стоя, терпят вонь, грязь вокруг и прячутся от дискомфорта в смартфонах. Маршрутка — инструмент унижения, и важный лейтмотив моей серии стал тот факт, что люди просто привыкли к ним, воспринимают его как нормальную часть своей жизни»,

— заявляет Алиса.





В планах Алисы нарисовать полсотни картин о маршрутных такси. На сегодняшний день готово только девять. Девушка хочет запечатлеть спящих людей в городском транспорте, нарисовать место водителя и создать ещё несколько работ с «Пазиками», охваченными огнем.





Сейчас Алиса ищет единомышленников — художников, фотографов или поэтов, у которых есть хоть какие-нибудь работы, посвященные маршруткам. Вместе с ними Алиса хочет организовать большую выставку. Связаться с Алисой можно через её Инстаграм.