Челябинские дома и организации начали получать паспорта готовности к отопительному сезону

На сегодняшний день выдано 111 паспортов

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день уже выдано 111 паспортов готовности, сообщил 9 августа на аппаратном совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Челябинска Александр Кочерещенко.

«По подготовке к отопительному сезону: на сегодня представлено 198 пакетов документов, выдано 111 паспортов готовности»,— уточнил чиновник.

Напомним, по словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, всего в этом году проверке подлежат 31 теплоснабжающая и 4 теплосетевые организации, 6200 объектов жилищного фонда и 481 объект социальной сферы. Документы, полученные по результатам проверок, направляют в Уральское управление Ростехнадзора до 15 сентября.

Кроме того, в Челябинске идет ремонт водонагревателей.

«За 2021 год в ходе мониторинга выявлена необходимость капитального ремонта водонагревателей в 38 многоквартирных домах. По состоянию на сегодняшний день выполнен ремонт 18 водонагревателей»,— добавил Александр Кочерещенко.

По ремонту остальных бойлеров работа продолжается. В частности, организуются общие собрания собственников.