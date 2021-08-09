Челябинский театр выступит на международном фестивале в Санкт-Петербурге

Труппа современного танца Ольги Пона на сцене Open Look представит «Спят медведи и слоны»

Челябинский театр современного танца отправляется на международный фестиваль Open Look в Санкт-Петербурге. С 16 августа на сцене Александринского театра свои танцевальные проекты, а также визуальные и физические эксперименты-перформансы покажут популярные российские танцовщики, а также мастера из Швейцарии и Венгрии. События Open Look чаще выходят за рамки театральной сцены: за годы фестиваля (а в этом году танцовщики собираются в 23 раз) спектакли играли на нестандартных площадках, в музеях и на улице.





В программе фестиваля есть и танцевальные мастер-классы. Один из них будет вести сама Ольга Пона. Свой спектакль, «Спят медведи и слоны», труппа Театра современного танца представит 19 августа.





Добавим, что «Спят медведи и слоны» — премьера, которую Театр успел сыграть лишь единожды, в мае. Зрители Челябинска смогут увидеть спектакль Ольги Пона 21 сентября, на сцене театра «Манекен». Колыбельная «Спят медведи и слоны» — первый спектакль Театра, где танцовщики говорят, а в действии замешаны еще и куклы.