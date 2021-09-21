ЧМК поставит крупную партию трамвайных рельсов для Московского метрополитена

Предприятие отправляет продукцию в столицу не первый год

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») сообщает о победе в тендере на поставку трамвайных рельсов Московскому метрополитену. Поставка продукции планируется с сентября.

Всего по контракту будет направлено более 5 тыс. тонн рельсового проката типа РТ62. Продукция универсального рельсобалочного стана (УРБС) Челябинского металлургического комбината будет использоваться при реконструкции трамвайных линий, а также для строительства новых трамвайных путей в столичном мегаполисе.

Рельсы РТ62 начали выпускать на УРБС в 2021 году. Отличительная особенность рельсов типа РТ62 — дополнительный желоб, рассчитанный на трамвайные колеса. Для освоения данного профиля на другом предприятии Группы «Мечел» — заводе «Уральская кузница» — была изготовлена привалковая арматура. В ходе опытно-промышленной прокатки была получена продукция, полностью соответствующая требованиям ГОСТ Р 55941-2014. Во время финальных испытаний трамвайные рельсы проверили по всем характеристикам: химическому составу стали, механическим свойствам, качествам поверхности, профилю и прямолинейности. Продукция успешно прошла приемочные испытания, в ходе которых было подтверждено отличное качество, значительно превышающее стандартные требования. Рельсы РТ62 успешно прошли процедуру сертификации.

«В прошлом году ЧМК поставил на строительство и ремонт Московского метрополитена 25 тыс. тонн магистральных рельсов. Мы рады, что в 2021 году наше плодотворное сотрудничество расширилось с новым видом продукции. Мы рассматриваем городскую транспортную инфраструктуру как перспективный сегмент продаж рельсов», — сообщил генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

Рельсовая продукция ЧМК реализуется как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. К основным потребителям относятся предприятия ОАО «РЖД», национальные железные дороги в странах постсоветского пространства, метрополитены и городские транспортные системы. Другими потребителями рельсов являются промышленные холдинги и портовые терминалы.