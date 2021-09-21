В больнице Чебаркуля открывают ковидное отделение

Персонал готов принять пациентов уже 23 сентября

В Чебаркуле на базе областной больницы с 23 сентября появятся 70 коек для лечения ковидных больных. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сейчас в больнице идет подготовка к открытию ковидного отделения, палаты оснащают необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами. Квалифицированный медперсонал уже готов принимать пациентов с COVID-19.

В Минздраве также отметили, что при необходимости на госпитальных базах могут открыть дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Напомним, в минувшие выходные более шести тысяч человек привились от ковида и гриппа в Челябинской области. Вакцинация проходила на избирательных участках и в больших ТРК.