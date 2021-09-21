Два журналиста медиахолдинга «Первый областной» стали победителями конкурса «Зеленая страна»

Сотрудницы телеканала ОТВ и газеты «Челябинский обзор» стали авторами лучших работ на тему экологии

В Челябинской области завершился конкурс на лучшее журналистское произведение на тему экологии «Зеленая страна». Конкурс проводился в рамках проекта Союза журналистов региона «Экологическая школа для журналистов Южного Урала» при поддержке Фонда президентских грантов. Среди победителей — два сотрудника медиахолдинга «Первый областной».

В номинации «Лучшее журналистское произведение на экологическую тему в электронных СМИ» второе место заняла журналист телеканала ОТВ Дарья Годунова. Жюри оценило ее выпуск программы «ЭкоЛогика».

Первой в номинации «Лучшее журналистское произведение на экологическую тему в печатных СМИ — городские газеты» стала Алиса Сынбулатова. Она стала автором серии материалов на тему экологии в газете «Челябинский обзор».

Напомним, ранее Владислав Чухров стал финалистом «ТЭФИ — летопись Победы» — 2021. Организаторы Всероссийского телевизионного конкурса отметили специальный репортаж «Зайцев. Отступать некуда», представленный телеканалом ОТВ.