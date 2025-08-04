В Челябинской области импорт китайских авто вырос в 13 раз

Это случилось на фоне общего снижения ввоза автомобилей

В Челябинской области отмечают увеличение импорта китайских авто в 13 раз. Такой рост связан с уходом с российского рынка европейских автомобилей, сообщило радио «Business FM Челябинск».

За первое полугодие 2025 года челябинская таможня зафиксировала снижение ввоза европейских авто на 40% по сравнению с прошлым годом. Всего было ввезено более 460 машин из ЕАЭС и дальнего зарубежья. Около 70% из них — из Китая. Такой рост объясняется уходом европейских марок, развитием производства электромобилей и льготным утильсбором.

«Потребители привыкли к китайским машинам. Они все чаще и чаще встречаются в дорожном потоке, а это лучшая реклама. Также начались продажи вторичных „китайцев“. То есть тех, которые покупались 3—4 года назад», — рассказал заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного сервиса Южно-Уральского госуниверситета Александр Рулевский.

Всего за таможенные пошлины, налоги и утильсбор ввезенных авто южноуральцы заплатили 374 миллиона рублей.

Автор: Елизавета Михно