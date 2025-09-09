Средняя цена на вторичном авторынке Челябинской области достигла 1,37 млн рублей

При этом подешевели некоторые модели Nissan, Renault и Lada

В августе в Челябинской области средняя стоимость подержанных автомобилей достигла 1,37 миллиона рублей, сообщают эксперты «Авто.ру». При этом на фоне роста цен подешевели некоторые модели Nissan, Renault и Lada.

Так, автомобиль Nissan Almera подешевел до 655 тысяч рублей (на 5,3% ниже, чем в июле). На втором месте по снижению стоимости оказался Renault Fluence, цена которого снизилась до 629 тысяч рублей (упала на 5,2%). Замыкает тройку лидеров по уменьшению стоимости Lada 2131, цена которой упала на 4,9% и теперь составляет 555 тысяч рублей.

Отметим, что за год по России средняя цена подержанных китайских машин снизилась до 2,1 миллиона рублей, европейских, японских и корейских марок — до 2,3 миллиона рублей. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом составила примерно 700 тысяч рублей, что лишь на тысячу рублей больше, чем год назад.