В Челябинске водитель иномарки врезался в крыльцо магазина

С места ДТП виновник аварии скрылся

Минувшей ночью, 20 июня, в Челябинске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в крыльцо магазина. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, находившийся за рулем мужчина по предварительным данным был пьян.

«В 0:25 на пересечении Евтеева и Российской водитель транспортного средства въехал в магазин „Красное/Белое“. Пьяный (предположительно) за баранкой зажал тормоз перед поворотом, видимо, шел с превышением. Но в поворот вошел на заблокированных колесах. На юзе вынесло, столбик, газон, и мордой в КБ»,— сообщили очевидцы в группе «Наш 11 округ | Центральный район | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что ДТП произошло на Евтеева, 1.

«Водитель автомобиля „Вольво“ выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на дорожное ограждение и врезался в крыльцо магазина»,— сообщили в ведомстве.

С места происшествия челябинец скрылся. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и ищут виновника аварии.