Четырехуровневая парковка возле парка Гагарина будет построена на муниципальной земле

Инициатором строительства выступила сама мэрия

Администрация Челябинска прокомментировала планы по строительству четырехуровневой автостоянки в Центральном районе Челябинска. Как ранее уже сообщало информационное агентство «Первое областное», парковку планируют расположить на улице Труда, возле зоопарка. При разработке проекта строительства были учтены планы последнего по благоустройству и развитию территории. Выбор пал на участок между бутик-отелем «Тишина» и трансформаторной подстанцией. Он находится в собственности администрации города, сообщили в мэрии.

«В целях размещения многоуровневой автостоянки на земельном участке, расположенном по улице Труда, 191а, управлением по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска инициирована процедура получения разрешения на условный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Дата проведения процедуры публичных слушаний — 30 сентября 2021 года», — пояснил и.о. начальника Управления по архитектуре и градостроительному проектированию Челябинска Сергей Самсонов.

Появление многоуровневой парковки возле зоопарка и парка имени Гагарина не случайно. Как пояснили в мэрии, рядом нормативов и требований для парков и зон отдыха определена потребность в местах для стоянки машин. В случае с Челябинском это 20 машиномест на 100 посетителей, одновременно находящихся на этих территориях. Парк имени Гагарина и зоопарк по нормам рассчитаны на единовременное посещение 2,5 тысячи человек. Соответственно на территории должна быть организована парковка на 500 машин.

«Администрация города проанализировала все прилегающие земельные участки к этому кварталу: вокруг нет участков для строительства многоуровневой автопарковки, кроме этого участка, находящегося в собственности муниципального образования г. Челябинск. Вышеуказанный участок не является территорией ЦПКиО им. А. Ю. Гагарина и фактического размещения зоопарка. Большая часть земельного участка — это поросль с вкраплениями молодых деревьев и кустарников», — добавили в управлении.

Обязательное требование к строительству парковки — сохранение существующих ценных пород растений и крупных деревьев. Кроме того, проектировщики должны разработать эстетичный внешний вид фасадов, который будет гармонировать с будущим новым входом в Челябинский зоопарк и с окружающим озеленением.

Публичные слушания по строительству проводятся в заочном формате из-за противопандемийных мер. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Челябинска.