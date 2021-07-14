Челябинцы назвали парк Гагарина и Кировку главными достопримечательностями города

Исследователи сервиса SuperJob узнали, какие места горожане посоветовали бы посмотреть туристам

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений россияне стали чаще путешествовать по своей стране. И не зря: в каждом российском городе есть немало достопримечательностей. Например, по мнению челябинцев, в столице Южного Урала туристам будут интересны архитектурные памятники, Кировка и другие места, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, по 12% жителей Челябинска считают, что главными достопримечательностями города являются парк Гагарина и Кировка, ставшая аналогом московского Арбата. 9% респондентов ответили, что главная достопримечательность Челябинска — это его жители. 8% челябинцев обратили бы внимание туристов на архитектурные памятники, 7% — на площадь Революции, 6% — на сам город, то есть его инфраструктуру, климат, экологию и прочее.

«Реликтовый сосновый бор и городские промышленные предприятия считают главными достопримечательностями Челябинска по 4% респондентов, местные музеи — 3%, а исторический центр, Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова, соборы и церкви — по 2%. В числе важных для горожан мест были названы также памятник Ленину, мемориал „Вечный огонь“, Южно-Уральский государственный университет и, конечно, знаменитый челябинский метеорит, осколок которого представлен сейчас в Челябинском краеведческом музее»,— рассказали исследователи.

Что касается России в целом, то большинство респондентов — 19% — считают главной достопримечательностью страны Красную площадь. 15% россиян уверены, что самое интересное в РФ — это люди. По мнению 10% опрошенных, внимания заслуживает природа России: реки, леса, озера, горы. Наименьшее количество россиян — по 2% — назвали главными достопримечательностями страны памятник «Родина-мать зовет!» и президента.

Опрос проводили во всех регионах России с 1 по 7 июля 2021 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.