В Челябинске изменят проект реконструкции парка Гагарина

Власти города и инвестор не могут выйти на концессионное соглашение

В Челябинске на неопределенный срок откладывается реконструкция парка им. Гагарина. Необходимо в несколько раз сократить сумму, требуемую на обновление места отдыха. Об этом мэр города Наталья Котова сообщила в интервью на радио.

«Мы никак не можем выйти на концессионный проект. Постоянно заявитель выходит с предложением, потом не находит подтверждения тем предложениям, которые написаны в письменном заявлении. Предлагаемый недавно проект, который уже прошел соучастное проектирование, — сейчас перерабатывается его финансовая модель. Сумма, которая нужна на реконструкцию парка, огромная — около четырех миллиардов», — пояснила Наталья Котова.

По словам главы города, поставлена задача минимум вдвое сократить эту сумму, чтобы она соответствовала проекту.

«У инвестора было больше предложений, чем просьб жителей. Но мы же понимаем, что за этот проект будет концессионная плата и мы должны рассчитывать исходя из бюджетных возможностей и города, и области», — добавила Наталья Котова.

Городские власти считают, что по соучастному проектированию потребности в такой сумме нет. Поэтому сейчас подбирают наиболее приемлемую финансовую модель, тогда можно будет говорить о сроках реализации.