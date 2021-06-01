На железнодорожных путях в Челябинской области найден мертвым семилетний мальчик

Ребенка искали всю ночь

Сегодня утром, 1 июня, на железнодорожных путях в поселке Бишкиль Чебаркульского района нашли тело семилетнего Семена, который ушел из дома накануне. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мальчик пропал накануне вечером, 31 мая. Он ушел из дома. Поиски осложнялись особенностями развития ребенка — он не разговаривал. Родители обратились в полицию и к добровольцам поисково-спасательного отряда. Семена искали до пяти утра. Тело мальчика нашли на железнодорожных путях. По предварительной информации, ребенок получил травмы от проходящего поезда.

По факту смерти ребенка проверку проводит Следственный комитет на транспорте.