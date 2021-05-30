Стали известны подробности смертельной аварии на трассе М5 «Урал»

Днем 30 мая на автодороге «Москва – Челябинск» столкнулись три большегруза

Стали известны подробности массового ДТП на трассе М5 «Урал», в результате которого погиб водитель большегруза. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительным данным находящийся за рулем автомобиля «Скания» мужчина уснул за рулем.

«Водитель автомашины „Скания“ с полуприцепом, 1966 года рождения, по предварительным данным уснул за управлением транспортного средства и, сломав дорожное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Вольво“. В результате аварии водитель автомобиля „Ман“ погиб. Мужчина, находившийся за управлением автомашины „Скания“, получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня в 11:40 на на 1835 километре автодороги «Москва — Челябинск». В результате на трассе М5 «Урал» на участке между поселками Тимирязевский и Витаминный образовалась большая пробка. Подробнее об аварии можно узнать здесь.