Челябинцам рассказали, как выбрать самые сладкие мандарины к Новому году

Нужно обращать внимание на цвет и упругость кожуры

С наступлением зимы спрос на мандарины в Челябинске традиционно возрастает. Люди мечтают закупиться самыми спелыми и сладкими фруктами к Новому году, но тут встает вопрос — а как выбрать качественную продукцию? Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали, как не ошибиться при выборе главного новогоднего фрукта.

Ключевой совет — приобретать цитрусовые у проверенных продавцов, где есть возможность оценить товар. На рынке, например, можно попросить попробовать мандарин перед покупкой. В магазинах же следует ориентироваться на внешние признаки: плоды должны быть чистыми, блестящими, без вмятин, темных пятен и следов плесени. Оптимальным считается средний размер или чуть крупнее. Кожура у свежего фрукта должна быть упругой, а не отставать от мякоти — это признак перезревания. Важнейший показатель — насыщенный аромат, его отсутствие говорит о том, что плод не дозрел или начал портиться.

Спелость и вкус можно определить по нескольким параметрам. Крупные плоды с толстой шкуркой часто оказываются сладкими, но с легкой кислинкой. Совсем кислые мандарины обычно среднего размера и несколько приплюснутые. А вот мелкие ярко-оранжевые сорта с тонкой кожурой обычно самые сладкие и сочные.

Эксперты также отметили, что зеленые листочки на плодоножке не являются гарантией свежести, так как они могут долго сохранять вид. При выборе стоит избегать плодов с влажными темными участками — это следы подмерзания.