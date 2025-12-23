Каждый 13-й челябинец встретит Новый год на работе

Мужчинам новогодние смены выпадают чаще, чем женщинам

Где жители Челябинска планируют встретить наступающий 2026 год, выяснил сервис SuperJob. Опрос прошел с 1 по 11 декабря среди экономически активного населения города, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Абсолютное большинство челябинцев — 72% — предпочитают классический семейный праздник в домашней обстановке. Каждый 13-й (8%) респондент встретит праздник на рабочем месте. При этом мужчинам новогодние смены выпадают чаще, чем женщинам (10% против 6%).

«В новогоднюю ночь на службе остаются представители жизненно важных и непрерывных профессий: врачи и медперсонал, сотрудники аварийно-спасательных служб, полиции и охраны, водители, а также инженеры и рабочие на производствах без остановки», — отмечают аналитики сервиса.

Традицию ходить в гости в новогоднюю ночь сохраняют 6% опрошенных. Еще 5% горожан собираются уехать праздновать в другой город, причем мужчины анонсируют такие поездки почти в два раза чаще женщин (7% против 4%). Загородные каникулы планируют 3% респондентов, и столько же (3%) проведут праздник в других локациях: ресторанах, домах отдыха или за границей.