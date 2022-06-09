Спрос на наряды с «Авито» перед выпускными вырос в 1,6 раза в Челябинске

Рассказываем, в какую цену обойдутся вечерние образы

Снятые ограничения на проведение массовых мероприятий стали поводом для возобновления школьных выпускных. Для празднования необходимо выбрать не только формат, но и вечерний образ. В мае продажи нарядной одежды и обуви в Челябинске увеличились в 1,6 раза по сравнению с маем прошлого года. Исследование провели специалисты сервиса «Авито».

«В прошлом году пандемийные запреты на массовые мероприятия привели к тому, что последние звонки и выпускные прошли в сокращенном формате или вообще были отменены. Этим летом благодаря снятию ограничений праздник получится отметить в полном объеме, поэтому выпускники этого года особенно внимательно подходят к выбору наряда. Начиная с мая мы фиксируем повышенный спрос на элементы праздничного гардероба, которые позволят создать трендовый образ», — комментирует руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

По России продажи праздничных платьев в мае увеличились на 17%. В Челябинске этой позицией интересовались чаще на 47%. В среднем платье обходилось челябинкам в 1,9 тыс. рублей.

В Челябинске спрос на юбки увеличился на 38%. В среднем этот элемент образа обходится в 870 рублей. Топы оказались популярнее в 2,3 раза. Их в среднем можно купить за 620 рублей. В Челябинске спрос на женские туфли вырос на 74%. Средняя стоимость пары нарядной обуви составляет 1,1 тыс. рублей.

В среднем минимальная цена женского образа на выпускной составляет 2,6 тыс. рублей.

Вместе с тем за год вырос спрос и на мужские наряды. Перед выпускными костюмы в России стали популярнее на 42%. В Челябинске праздничными комплектами интересовались чаще на 19%. Челябинцы в среднем могут приобрести костюм за 3,3 тыс. рублей.

По отдельности пиджаками россияне интересовались чаще на 28%, брюками — на 91% чаще. Челябинские выпускники искали пиджаки также на 28% активнее, брюки — в два раза чаще. Эти элементы образа в среднем можно купить за 1,3 тыс. рублей и 1,6 тыс. рублей соответственно.

Спрос на мужские рубашки увеличился на 83% в России, на 68% — в Челябинске. В среднем ее можно купить за 1 тыс. рублей. Дополнение к рубашке — галстуки и бабочки стоят 390 и 300 рублей соответственно.

Мужские туфли перед выпускным вечером россияне стали искать чаще на 42%. Челябинцы интересовались праздничной обувью в 1,5 раза активнее. Пара мужских туфель в среднем обходится в 1,8 тыс. рублей.

Таким образом, мужской наряд к выпускному в Челябинске в среднем стоит дороже женского — 6,5 тыс. рублей.

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