Обереги для солдат вместе с гуманитарным грузом отправили в ДНР и ЛНР из Челябинска

Жителям народных республик доставят 40 тонн необходимых вещей и продуктов

Из Челябинской области сегодня, 9 июня, отправили 40 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместе с необходимыми вещами, продуктами и водой в трех грузовых машинах повезли и обереги для российских солдат, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».



«В одной из машин — вода, вторая машина загружена продуктами питания: макароны, крупы, продукты питания быстрого приготовления. В третьей машине — то, что собирают жители Челябинской области, там очень разношерстный груз: есть и одежда, и детские принадлежности. 40 тонн груза доставят на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик под контролем министерства по чрезвычайным ситуациям», — рассказал руководитель исполкома Регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Вклад в гуманитарную миссию в этот раз внесли волонтеры Южно-Уральского государственного аграрного университета вместе с ректором вуза Светланой Черепухиной. Они передали российским солдатам маленькие обереги с письмами от ребят-сирот из Троицка.

«Когда наши солдаты их получат, будут чувствовать, что они дома. Обереги сделали в виде мешочков. Подготовили письма каждому солдату, в которых написано, что мы ждем их, чтоб они быстрей возвращались и только с победой», — рассказала Светлана Черепухина.