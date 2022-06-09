8-летний велосипедист попал под колеса легковушки в Челябинской области

Водитель «Дэу Матиз» не уступил дорогу ребенку

В городе Миньяре Ашинского района вечером 7 июня 8-летний велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой. Ребенка госпитализировали, родителей в момент аварии с ним не было. В районном отделе ГИБДД рассказали об обстоятельствах произошедшего: оба участника движения не соблюдали ПДД.

68-летний водитель за рулем автомобиля «Дэу Матиз» двигался по улице Горького в начале шестого вечера 7 июня. При повороте налево он не уступил дорогу велосипедисту справа. У двухколесного транспорта было преимущество в движении: он ехал прямо по встречному направлению. При этом ребенок за рулем велосипеда тоже нарушал ПДД, так как до 14 лет он должен ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

«В результате ДТП 8-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован в Ашинскую городскую больницу. В момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых. В настоящее время по факту ДТП в отделе МВД России по Ашинскому району проводится проверка», — пояснили в районной ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

Между тем в Челябинске сегодня водитель маршрутки сбил женщину с коляской.