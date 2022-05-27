Челябинцы придумывают способы сэкономить на выпускном

Выясняем, во сколько обойдется праздник для старшеклассника

После сдачи госэкзаменов выпускники челябинских школ откроют новый сезон выпускных вечеров, который в этом году имеет свои особенности. В тренде бюджетные локации для праздника, отмечают представители праздничных агентств. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько выпускной обойдется родителям выпускников в этом году.

Не только банкеты

В пандемию выпускники школ научились изобретательности, придумав новые форматы школьного праздника. Подготовка онлайн-проектов и презентаций, выездные фуршеты и пикники, спортивные состязания, турпоходы или аренда загородных домиков для отдыха на природе. Как правило, такие форматы обходятся дешевле для класса, чем пышный банкет в ресторане в вечерних нарядах, но мнения расходятся.

«Такие креативные формы проведения выпускного популярны и сейчас, в то же время возвращается интерес и к обычным банкетам, поскольку они более привычны для родителей. Если класс решается на проведение нестандартного выпускного, то все равно необходимо будет соблюдать ряд требований к таким ивентам, к примеру по присутствию полиции», — говорит арт-директор компании Zotov-event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По его словам, отказ от банкетной формы выпускных в этом году связан с удорожанием меню на 40—100% к уровню прошлого года. Сегодня самый бюджетный вариант праздничного ужина в челябинском ресторане — от 1,8 тыс. рублей с выпускника. На ВИП-площадках цена достигает 5 тыс. рублей с человека без учета алкогольных напитков. Платить за аренду банкетного зала дополнительно не придется, если число гостей совпадет с количеством мест в зале. Если арендовать зал на 200 мест для 20 человек, то аренду также включат в общий счет.

«Сегодня рестораны предлагают гостям дополнительные услуги по оформлению залов, развлекательные программы и шоу, лучших ведущих и известных артистов, но за это плата будет рассчитываться отдельно. Здесь все индивидуально, сложно назвать расценки. Все востребованные локации давно заняты, для „опоздавших“ классов бронирование в конце мая окажется просто разорительным», — говорит представитель Ассоциации рестораторов и отельеров России в Челябинской области Юрий Звонков.

По словам Анатолия Зотова, в event-индустрии существенного увеличения стоимости услуг не произошло: работа профессионального ведущего на выпускном обойдется в 30 тыс. рублей, но можно и сэкономить, пригласив к сотрудничеству организатора ивентов и режиссера в одном лице за 10 тыс. рублей. В этом случае он разработает сценарий праздника так, чтобы сами школьники и их родители провели мероприятие.

«Практика показывает: если родители с целью экономии денег перекладывают часть работы по организации праздника на себя, это 100% приводит к испорченному вечеру и разочарованию для всех. В этом случае мамы и папы не отдыхают на выпускном, а работают в полную силу, не присев ни разу за вечер», — говорит Алексей Зотов.

Для экономных родителей выходом из ситуации является подбор площадки для проведения банкета за пределами города — в 10—15 км от Челябинска, где в загородных резиденциях есть неплохие банкетные залы. Как правило, цена такого праздника будет на 50% ниже, чем в челябинском ресторане. Однако стоит учитывать трансфер до места ужина: аренда люксового авто обойдется сегодня в 1,8—4,5 тыс. рублей в час. И одним лимузином здесь не обойтись.





Траты на лоск выросли

По данным «Авито», спрос на одежду к последнему звонку и выпускному в мае вырос на 50%: особым спросом пользуются белые фартуки, вечерние платья и костюмы.

«Ажиотаж есть на фартуки и белые ленты, а вот платья школьные для праздника никто не берет, видимо, есть возможность подобрать из наличия. Мы сами шьем фартуки и продаем по цене 740 руб. за штуку, упаковка ленточек (30 шт.) стоит 110 рублей. В этом году цены не поднимали, поскольку есть запасы ткани на складах», — говорит директор компании «Золотое лекало», работающей на рынке Челябинска более 10 лет, Светлана Крамаренко.

По словам директора фирмы «Олпа» (пошив школьной одежды) Олега Партасюка, спрос на комплекты к последнему звонку с каждым годом все меньше, поэтому в компании решили и вовсе отказаться от их пошива. Покупать комплект за 3 тыс. рублей никто не хочет, если можно обойтись белым фартуком за 750 рублей. На «Авито» цены на б/у-фартуки начинаются от 300 рублей. Так выпускницы стремятся сэкономить на основной наряд — вечернее платье, стоимость которого — от 2 тыс. рублей в массмаркете. Индивидуальный пошив обойдется дороже.

«Как правило, индивидуально шьют клиенты, кто ранее уже обращался к нам и смог оценить высокое качество. В этом году заказы есть, но их немного. Стоимость платья-футляра для вечера варьируется от 8 до 12 тыс. рублей, цена фантазийного платья в пол может достигать 20 тыс. рублей с учетом фасона, ткани, времени работы специалистов»,— пояснили в модном доме «Я».

По распродаже стоимость классического мужского костюма — от 6,5 тыс. рублей, средняя цена — около 15 тыс. рублей. Стоимость мужской сорочки — от 1 тыс. рублей, средняя цена — 3 тыс. рублей. Конечно, можно найти костюм и дешевле — за 2,5 тысячи рублей на рынке, но долго проносить его не получится, поскольку качество ткани подведет.

«Цена на мужские костюмы выросла из-за удорожания сырья. Сегодня в розничных магазинах фабрики представлен большой выбор мужских костюмов для выпускников школ. Интерес со стороны покупателей есть, но он значительно ниже, чем до пандемии. Сейчас проходят акции к выпускным, можно выгодно приобрести костюм. Мы поддерживаем высокое качество изделий, которое уже 50 лет является абсолютным приоритетом фабрики», — говорит директор по развитию компании «Пеплос» Олег Пятков.

Скидки на продукцию предусмотрела челябинская фабрика обуви «Юничел», сообщили в пресс-службе компании. Покупка туфель из натуральной кожи обойдется девушкам в среднем в 3 тыс. рублей, их одноклассникам — в 2,5 тыс. рублей.

По словам владельца челябинского салона красоты Евгения Чернобыльского, особый спрос перед выпускными — на услуги парикмахеров и визажистов, бронирование обычно забегает на месяцы вперед. По данным официальных сайтов парикмахерских Челябинска, укладка коротких волос — от 500 рублей, прическа с длинными локонами — от 1 тыс. рублей. Вечерний макияж визажисты готовы выполнить за 2—3 тыс. рублей в салоне красоты, вызов мастера на дом по объявлению «Авито» обойдется дешевле: цены от 500 рублей. На мужскую стрижку придется потратить от 450 рублей и больше, услуги модного барбера обойдутся в среднем в 2 тыс. рублей.

Ограничения по подаркам

Немалую часть бюджета класса на выпускной составляют траты на покупку букетов учителям, а также на подарок классному руководителю и школе.

«При выборе букета многое зависит от того, какой образ выбрал выпускник. В тренде минимализм — букеты в стиле голландской охапки, когда есть интересный состав, но при этом нет большого объема», — говорит основатель цветочной лавки Amsterdam Полина Симбирякова.

Такой букет комфортно держать в руках, проще дарить. Неактуальны большие и массивные букеты, которые в 2014—2015 годах было модно подносить от всего класса.

«По-прежнему популярны букеты в шляпных коробках. Повторюсь, важно учитывать образ выпускника: к примеру, если платье изумрудных оттенков, то в букете уместны приглушенные шалфейные, эвкалиптовые тона», — считает она.

В тренде сегодня кустовые пионовидные розы, антуриумы, диантусы, краспедии, паникумы, карликовые лилии. Можно усилить природную красоту цветов жемчужной матовой пленкой, которая считается ультрамодной в сфере флористики последние два года.

Средняя стоимость букета составляет 1,5—2 тыс. рублей, при этом цены на букеты с экзотическими растениями начинаются от 3 тыс. рублей.

По подаркам педагогам и директорам школ действуют ограничения согласно ст. 575 Гражданского кодекса РФ. Не допускается дарение работникам образовательных организаций подарков, стоимость которых превышает три тысячи рублей.

«Подарки стоимостью более трех тысяч рублей могут расцениваться как акт благотворительности и передаются соответствующим образом. Многие выпускники, ставшие успешными предпринимателями, благодарят школу, приобретая для нее оборудование, которое передается по договору дарения или пожертвования», — пояснили в пресс-службе регионального Минобра.

Некоторые школы области имеют свой эндаумент-фонд. Такой фонд формируется из средств выдающихся выпускников. К примеру, в 2020 году челябинский миллиардер Игорь Рыбаков стал меценатом эндаумент-фонда школы, в которой он учился. Он передал магнитогорской школе № 56 чек на один миллион долларов. В школе создан фонд целевого капитала, средства которого можно тратить на одаренных учеников и учителей-наставников.