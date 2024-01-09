Челябинцы смогут вернуть часть потраченных на образование, медуслуги и спортзал денег

Оформить налоговый вычет можно сразу после новогодних праздников

Челябинцы могут подать документы в налоговую службу для возврата части НДФЛ сразу после новогодних праздников, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«Налоговый вычет — часть от суммы уплаченного НДФЛ, который вы можете вернуть при наличии определенных расходов. На вычеты могут претендовать только те граждане, которые являются плательщиками налога на доходы физических лиц, при этом возврат налога не может превышать сумму его уплаты за последние три года», — уточнили в КСП.

Выделяют несколько видов налоговых вычетов: стандартные, профессиональные, инвестиционные, социальные и другие.

Стандартные налоговые вычеты получают инвалиды, чернобыльцы, а также родители на своих детей. Например, родители могут получить вычет от 1,4 до 3 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка в месяц. Он оформляется на работе, и какое-то время начисление зарплаты будет больше, так как налоги с нее уменьшат на сумму вычетов.

Профессиональные налоговые вычеты предусмотрены для тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Сумма вычетов ограничена 20% от полученных доходов.

Инвестиционные вычеты предусмотрены для людей, которые получают доходы с продажи ценных бумаг. Сумма возможного возврата — до 390 тысяч рублей за каждый год владения ценными бумагами.

Если у вас открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) типа А, то вы можете вернуть не более 52 тысяч рублей в год с инвестиций в 400 тысяч рублей. Если у вас ИИС типа Б, то вычет будет освобождать вас от налога на купонный доход, а также доход с продажи ценных бумаг на этом счету.

Социальные вычеты позволяют возместить часть затрат на лечение, обучение или занятия спортом, но не более 15,6 тысячи рублей в год.

Имущественные вычеты предусмотрены при покупке недвижимости за наличные средства. В этом случае можно получить вычет в размере 260 тысяч рублей. Если жилье было приобретено в ипотеку, за погашенные проценты можно вернуть 390 тысяч рублей.

Получить вычеты можно самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика либо обратившись к работодателю.

ИА «Первое областное» ранее публиковало информацию о том, как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке, покупку жилья в ипотеку, путевку в детский лагерь, занятия спортом, платные медуслуги и покупку лекарств. Кроме того, рассказывали о том, почему челябинцам могут отказать в налоговом вычете.