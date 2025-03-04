Более 37 тысяч южноуральцев установили самозапрет на кредиты

Активность проявили граждане в возрасте от 35 до 55 лет

Новый сервис по самозапрету на кредиты начал действовать 1 марта. Он призван защитить от мошенников. За первые два дня работы ограничения в Челябинской области установили 37,25 тысячи человек. Чуть больше половины — мужчины. Такие данные сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Практически все выбрали полный запрет на кредиты. 5% ограничили выдачу займов без личного присутствия. Еще около 2,5% человек поставили запрет на микрокредитование. Наибольшую активность по установке самозапрета проявляют граждане в возрасте 35—55 лет.

«Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников. Если у вас установлен самозапрет, злоумышленники не смогут оформить кредит на ваше имя, потому что кредитор обязан отказать в выдаче. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор займа, он не сможет потребовать от вас исполнения обязательств по нему. Установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким-либо образом „утечь“. Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадежные руки», — отмечает генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

По данным ОКБ, в целом по России самозапрет на кредиты с 1 марта установили 2,7 миллиона человек. При этом почти 2000 граждан сняли с себя самозапрет после его установки.