Госдума приняла закон о периоде охлаждения по кредитам

Это обезопасит людей от мошенников

Во втором и третьем чтении Госдума приняли закон о периоде охлаждения по кредитам. Теперь финансовые организации должны дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества, сообщают на официальном портале Государственной думы РФ.

Теперь получить деньги по кредиту или займу можно через 4 часа, если сумма кредита от 50 до 200 тысяч рублей. При кредите от 200 тысяч рублей период охлаждения займет 48 часов.

Законопроект приняли после участившихся случаев, когда граждан, в особенности пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять кредит на крупную сумму денег и перевести их преступникам.

«Важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь. Поэтому устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии гражданина в магазине или организации.