Кыштымец подал 90 заявок на кредиты на соседа по интернату

Мошенничество вскрылось после обращения в полицию руководителя соцучреждения

В Кыштыме задержали мошенника, оформившего от имени знакомого 90 заявок на кредиты. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился руководитель одного из соцучреждений, который сообщил, что у одного из жильцов с банковской карты кто-то списал пенсию по инвалидности. На подозреваемого вышли быстро — им оказался ранее судимый за аналогичные преступления другой постоялец данного учреждения.

«Мужчина воспользовался доверием потерпевшего, уговорил его пройти с ним в банк и оформить две банковские карты — дебетовую и кредитную на 25 тысяч рублей. Со счетов подозреваемый смог похитить около 50 тысяч рублей. Однако этого ему показалось мало, и он сфотографировал потерпевшего с его паспортом, а затем от его имени, но с привязкой к номеру своего телефона, оформил в различных банках 90 заявок на кредиты», — рассказали в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящий момент ему избирается мера пресечения.