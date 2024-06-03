Челябинцы считают интересными профессии врачей и инженеров

Нелюбимую работу называют скучной 5% жителей города

Челябинцы считают интересными профессии инженеров и врачей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob так ответили по 9% жителей города соответственно. Нелюбимую работу скучной называют 5% челябинцев.

«В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили инженеры и врачи. Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 7% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого», — сообщают аналитики SuperJob.

Профессии учителя и программиста набрали по 3% голосов. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, а что любая работа по душе — еще 8%.

Рейтинг самых скучных профессий возглавили охранники (13% голосов) и бухгалтеры (11%). Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 6% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы.

«4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 1% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей», — говорится в исследовании.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Так, представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.