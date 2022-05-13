В Челябинской области создадут коворкинг-центр для инвалидов

В инклюзивном пространстве ребята смогут получить рабочие места

В Челябинской области создадут универсальный инклюзивный коворкинг-центр «Территория равных возможностей». В нем дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья смогут общаться друг с другом и участвовать в развивающих занятиях со специалистами. Но самое главное — молодые инвалиды смогут пройти профориентацию и получить рабочие места. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в центре помощи «Бумеранг добра» в Снежинске.



«Недавно администрация города выделила центру отдельное помещение для создания инклюзивного социального коворкинга „Территория равных возможностей“. Всего под своей крышей пространство соберет пять мастерских, которыми руководят молодые люди с инвалидностью: швейная мастерская „Вдохновение“, столярная мастерская „Пирамидка“, типография „Одной левой“, музыкальные ансамбли „Веселые ребята“ и „Лоза“», — рассказали в «Бумеранге добра».

Команда уже приступила к ремонту помещения, осталось собрать средства на оплату коммунальных услуг.

«Обращаемся с просьбой поддержать наш проект. Благодаря участию неравнодушных людей мы ежедневно движемся к цели, до которой осталось всего 9% — меньше 15 тысяч рублей», — добавили в «Бумеранге добра».

На базе общественного центра «Бумеранг добра» уже два года работают производственно-интеграционные мастерские профессиональной направленности, которые стали единственным в Снежинске центром по социальной адаптации и трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).