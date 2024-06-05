Чем офис опасен для здоровья

Сотрудникам следует обращать внимание на эти моменты

Трудовые будни в офисе не сравнятся со сложностью и рисками работы на заводе, комбинате, шахте или открытом воздухе, но и здесь сотрудники попадают под влияние факторов, ухудшающих здоровье.

Чего опасаться в офисе:

• сухого воздуха — недостаточная вентиляция, большое количество сотрудников, кондиционеры и системы отопления могут снизить уровень влажности в помещении, что плохо отразится на слизистых носа и горла, повысив риски заболеть вирусной инфекцией;

• дефицита кислорода — от длительного пребывания в душном офисе люди могут жаловаться на головные боли, бессонницу, снижение иммунитета и обострение хронических болезней;

• ухудшения зрения — часы, проведенные за экранами мониторов, садят зрение, приводят к синдрому сухого глаза, головным болям, головокружению;

• проблем с питанием — в офисе люди часто пренебрегают полноценным обедом и здоровыми перекусами. От несбалансированного питания с большими интервалами развиваются проблемы с ЖКТ‑органами, гормональной системой и массой тела;

• сидячего образа жизни — многие сутулятся за рабочим столом, перегружая опорно-двигательный аппарат и создавая зажимы во всем теле, а также страдают от малоподвижности, что повышает не только вес, но и нервное напряжение.

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