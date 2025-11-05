Первая горнолыжная трасса на Южном Урале начнет работать 8 ноября

ГЛК снежат склоны и определяются с датами открытия

На Южном Урале вот-вот стартует горнолыжный сезон. Горнолыжки вовсю снежат склоны и начинают анонсировать даты открытия. Первой ворота для лыжников и сноубордистов откроет «Солнечная долина». ИА «Первое областное» узнало даты начала сезона.

Практически на всех ГЛК склоны активно белеют благодаря снежным пушкам. Самыми первыми сезон начнут на «Солнечной долине» в Миассе. В администрации курорта сообщили, что в эти выходные, 8 ноября, начнет работу ленточный подъемник и откроется малый склон. 15 ноября заработает и большой склон.

Кыштымская «Егоза» надеется принять первых гостей в третьей декаде ноября — ориентировочно в 20-х числах. ГЛК «Евразия» в Кусе ориентируется на конец ноября. Миасский «Райдер» и златоустовский «Спорт Экстрим» дат пока не называют. ГЛК «Завьялиха» в Трехгорном также пока не озвучил дату открытия сезона.

В Челябинской области горнолыжные центры постепенно переводятся на единый ски-пасс, чтобы туристам было удобнее.