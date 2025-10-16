Ролик о зимнем отдыхе в Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе

Его сняли местные документалисты

Зимние пейзажи Южного Урала, снятые с высоты птичьего полета, адреналиновые гонки на снегоходах и умиротворяющая красота заснеженных лесов покорили жюри Всероссийского фестиваля «Диво России 2025». Презентационный ролик «Южный Урал. Зима, которая вдохновляет» завоевал первое место в номинации «Приключенческий туризм и отдых», сообщает пресс-служба Главного управления координации туризма.

Торжественное подведение итогов состоялось 15 октября в Севастополе. В тот же день в Москве с этого ролика началась церемония вручения национальной премии Ski Business Award. Кадры с горнолыжными склонами и бескрайними просторами Челябинской области увидели ведущие эксперты Форума туристических территорий.

Ролик сняли местные документалисты по заказу Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области. Герои видео спускаются с заснеженных склонов на горных лыжах и сноуборде, участвуют в гонках на снегоходах и мчатся по бескрайним полям на собачьих упряжках, любуются зимними пейзажами с высоты птичьего полета, а самые смелые из них прыгают в пропасть с отвесных скал.

