Уральцы поставили новый рекорд по вводу жилья

Лепта Челябинской области — почти 2 миллиона квадратных метров

Регионы Уральского федерального округа ввели 9,6 миллиона квадратных метров жилья в 2024 году, установив новый рекорд: показатель почти на два процента превышает ввод жилья годом ранее, сообщает Росстат.

Так, лидером по вводу жилья стала Свердловская область (3,35 миллиона кв. м), на втором месте — Тюменская (2,6 миллиона кв. м), вклад Челябинской области — 1,98 миллиона «квадратов». Около миллиона квадратных метров ввели в Югре и около 700 тысяч — суммарно в Курганской области и ХМАО.

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога отметил, что высокие показатели строительной отрасли стали результатом стабильной и слаженной работы всей экономики УрФО.

«Уральский федеральный округ поставил новый рекорд по вводу жилья. Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 миллионов квадратных метров строящегося многоквартирного жилья. Нужно создать все условия, чтобы проекты продолжались, а вокруг для жителей возводились школы, больницы, иная социальная и транспортная инфраструктура», — подчеркнул он.

В стройке сейчас находится 11,6 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, 99,6% площади реализуется с использованием счетов эскроу.