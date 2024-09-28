Челябинцам показали банкноту 5000 рублей с памятником «Сказ об Урале»

Региональное отделение Банка России провело день открытых дверей

Жителям Челябинска представили обновленную банкноту номиналом 5000 рублей с изображением памятника «Сказ об Урале». Он установлен рядом с железнодорожным вокзалом и встречает гостей города, а недавно был отреставрирован. Презентацию купюры устроили во время дня открытых дверей, который провело региональное отделение Банка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».









Презентацию провела эксперт Челябинского отделения Банка России Ирина Меньщикова. Она рассказала об изображениях на обновленной банкноте, элементах защиты, способах определить подлинность. Также специалист напомнила, что мошенники обманывают граждан, говоря о необходимости обменять старые купюры на новые. Все банкноты действительны, они в ходу и ими можно расплачиваться без каких-либо ограничений. Ранее обновили 100 рублей, а также ввели в оборот купюры номиналом 200 рублей и 2000 рублей.









На обновленной 5000-й купюре богатырь символизирует мощь трудового Урала и созидание. На втором плане изображены сталелитейный ковш, ротор паровой турбины, нефтегазодобывающее оборудование. Все это отображает промышленный потенциал нашей земли. Дополняют оборотную сторону изображение стелы «Полярный круг» (66-я параллель), полярного сияния и карты УрФО с реками.









На лицевой стороне — памятники Екатеринбурга. Главенствует стела «Европа — Азия». Это изображение дополняют бизнес-центры и небоскребы уральской столицы, памятники архитектуры, образцы конструктивизма и колесо обозрения.









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя оформление, подчеркивал, что таким образом признаны заслуги уральцев и важность роли уральских регионов в истории России.

«Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала. Очень важно об этом не забывать, передавать из поколения в поколение, доказывать делом»,— отмечал глава региона.

По словам Алексея Текслера, «Сказ об Урале» олицетворяет собой и современных жителей Челябинской области, и их предков — сильных духом, стойких тружеников, которые в сложные времена всегда работают на благо России и во имя общей победы.

Презентация обновленной купюры 5000 рублей проводилась Банком России в октябре 2023 года. С того времени банкнота постепенно входит в оборот. Процесс не быстрый, но новая купюра уже есть в Челябинске.









Участником экспертного совета Банка России по обновлению купюры был Юрий Латышев, известный челябинский краевед. Он вспоминает, что когда увидел предварительный список объектов, которые могут попасть на банкноту, не обнаружил в нем памятника «Сказ об Урале».

«Мне заранее подумалось, что самый интересный объект — это „Сказ об Урале“. Ничего лучшего и нельзя придумать, это символ Урала, всего федерального округа, а не просто Челябинска или Челябинской области. На памятнике есть надпись „Урал — опорный край державы“. Я предложил включить его в список. И позже экспертный совет принял окончательное решение, что именно этот памятник будет на банкноте. Когда я узнал об этом, было очень приятно»,— говорит Юрий Латышев.









По словам краеведа, отбор памятников был основан на нескольких критериях. Монументы не должны были быть связаны с военной или религиозной тематикой. Среди вариантов, которые рассматривались экспертами, — памятник Игорю Курчатову, скульптура «Россия», изготовленная в Каслях и широко известная участием в Парижской и Нижегородской выставках, монумент «Тыл — фронту», стела 19 века «Европа — Азия» возле станции Уржумки.