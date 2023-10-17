Алексей Текслер о банкноте с изображением «Сказа об Урале»: «Это признание заслуг наших земляков»

Обновленную пятитысячную купюру украсили уральские достопримечательности

Накануне Банк России презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Пятитысячную купюру украсили достопримечательности уральских городов, в том числе челябинский памятник «Сказ об Урале». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя оформление банкнот, подчеркнул, что таким образом были признаны заслуги уральцев и важность роли уральских регионов в истории России.

«Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала. Очень важно об этом не забывать, передавать из поколения в поколение, доказывать делом»,— добавил он.

По словам Алексея Текслера, «Сказ об Урале» олицетворяет собой и современных жителей Челябинской области, и их предков — сильных духом, стойких тружеников, которые в сложные времена всегда работают на благо России и во имя общей победы.

Напомним, банкноту номиналом 5000 рублей украшают стела «Европа — Азия» возле Екатеринбурга и его ключевые объекты, памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» в Салехарде и элементы уральской промышленности. На тысячной купюре изображены достопримечательности Приволжского федерального округа. Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно.