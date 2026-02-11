Челябинскую область посетили туристы из Казахстана, Беларуси и Китая

Были отдыхающие также из ОАЭ и Катара

За 11 месяцев 2025 года в Челябинской области зафиксировали прирост числа иностранных туристов. На Южном Урале поток отдыхающих из других стран увеличился почти на 50%. Об этом на Уральском форуме рестораторов и отельеров рассказала директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня мы видим тренд роста иностранных туристов. За 11 месяцев иностранных туристов к нам в регион въехало на 49% больше, чем это было в 2024 году. Это говорит о том, что мы сами у себя развиваем внутренний туризм и тем самым заинтересовываем иностранных граждан. Очень важно сохранить этот темп роста иностранных туристов», — отметила она.





Инна Хваткова сообщила, что на Южный Урал в прошлом году приезжали туристы из Казахстана, что ожидаемо, ведь эта страна граничит с Челябинской областью, Беларуси и Китая. Также были отдыхающие из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, что подтверждает тренд среди жителей жарких стран приезжать в Россию «охладиться». Всего в Челябинскую область за 11 месяцев 2025 года приехало 19,7 тысячи иностранцев.





По словам Инны Хватковой, в регионе насчитали 800 гостиниц. Только почти 450 из них прошли классификацию. Без этого легально работать сложнее. Однако неклассифицированные гостиницы есть, и они принимают туристов, не всегда оказывая им подобающий сервис. Не редкими являются и случаи значительной разницы в цене при бронировании и заселении. Негативные отзывы при этом становятся пятном на всей территории.

За неполный 2025 год в гостиницах Челябинской области разместили на 14% больше туристов, чем в 2024-м. Этот показатель выше среднего и по РФ (10%), и по УрФО (12%). Всего Южный Урал посетили 1,36 миллиона человек.





«Мы растем не только потому, что привлекаем туристов, но и за счет того, что рестораторы и отельеры оказывают более качественные услуги, более разнообразные. У всех стоит задача к 2030 году нарастить количество размещенных туристов в два раза», — подчеркнула директор Центра проектного развития территорий.

По словам Инны Хватковой, сейчас наблюдается интерес туристов к нераскрученным регионам. Многие хотят тихий антистрессовый отдых. Часть задумывается о том, не куда поехать, а зачем — что посмотреть и попробовать из местной кухни. Поездка в таком случае становится погружением в историю.





Эксперт привела интересное наблюдение. Есть тренд на рост числа туристов серебряного возраста. При этом пожилые отдыхающие даже приносят больше денег, чем семьи с детьми.