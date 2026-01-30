Туристам из Челябинской области рассказали, как не заразиться вирусом Нипах

Рекомендации дал региональный Роспотребнадзор



Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало рекомендации для жителей региона, которые планируют поездки в страны Юго-Восточной Азии. Специалисты напомнили о мерах профилактики против вируса Нипах, вспышки которого регулярно фиксируют в Индии и других соседних государствах.

Вирус Нипах относят к зоонозным инфекциям. Человек может заразиться от животных, например от летучих мышей или свиней, а также через загрязненные плоды, на которые попали выделения инфицированных животных. Существует и риск передачи инфекции от человека к человеку.

Симптомы заболевания обычно проявляются через 4–14 дней после заражения, но в некоторых случаях инкубационный период может длиться до 45 дней. К основным признакам инфекции относят высокую температуру, лихорадку, головную и мышечную боль, головокружение, тошноту, рвоту, боль в горле, кашель и диарею.

Роспотребнадзор рекомендует туристам избегать контактов с дикими и сельскохозяйственными животными, особенно с больными. Необходимо тщательно и часто мыть руки с мылом, а также использовать антисептические средства для их обработки. Все фрукты и овощи следует тщательно мыть и очищать перед употреблением. Для питья можно использовать только бутилированную или кипяченую воду, а от напитков со льдом неизвестного происхождения лучше отказаться.

При появлении любых из перечисленных симптомов после возвращения из поездки нужно немедленно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.

Роспотребнадзор отмечает, что для распространения вируса Нипах в России нет ни экологических, ни эпидемиологических условий. Основные переносчики вируса плодовые летучие мыши рода Pteropus. Они живут в основном в тропических и субтропических регионах. В России они не распространены.

Эксперты говорят, что сейчас зафиксировано всего два случая заболевания вирусом Нипах в штате Западная Бенгалия Индии. Завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, в России не зарегистрировано.

Ранее мы сообщали, что туристов, возвращающихся из Индии, будут тестировать на этот вирус.