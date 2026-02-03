Челябинские рестораны для привлечения туристов вводят в меню южноуральские блюда

Сегмент HoReCa в регионе делает ставку на локальные продукты

Челябинскую область в январе — ноябре 2025 года посетило 1,4 миллиона туристов. Турпоток в регион оказался выше, чем в среднем по России. Центрами притяжения для отдыхающих по-прежнему остаются южноуральские нацпарки, озера и санатории. Среди новых направлений — гастротуризм. Местные рестораны и отели переходят на локальные продукты и аутентичную кухню, чтобы громко заявить о себе на всю страну, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Качество оказания услуг, качество питания и его разнообразие, возможность предложить какие-то индивидуальные вещи в ресторанах и такую еду, которой нет ни у кого, если пока и не привлекают туриста, то, наверное, оставляют у нас в регионе его подольше», — говорит директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.

По ее словам, в развитии гастротуризма сегодня помогает как проведение тематических фестивалей, так и обычное «сарафанное радио». Где вкусно поел — там и другу посоветовал. В меню челябинских ресторанов все чаще появляются блюда аутентичной кухни — озерники (пирожки с начинкой из судака), кастыбай по-южноуральски, «челябинский кебаб» с мясом косули.

«Локальные блюда — это сейчас модно, всем интересно. Продукты местного производства — это то, в чем очень заинтересованы туристы и гости области. У нас очень зеленый регион — здесь много лесов и дикоросов... Наши гастроэнтузиасты сейчас работают над созданием особого южноуральского вкуса»,— уточнил шеф-повар ресторанного комплекса «Палермо» Роман Мугалимов.

По его словам, уральская кухня — это в основном каши, щи да пироги. Особенностью предстоящего Уральского форума рестораторов и отельеров станет необычный дегустационный ужин с блюдами по-южноуральски.

«Коронное блюдо „Сердце Южного Урала“ — визуально стальное сердце, сердце лося. Выбор на него пал неслучайно, оно отображает историю края, это особый мир лесов Южного Урала. И, во-вторых, сердце на вкус напоминает железо, имеет стальной привкус. Подача будет с шоу-эффектом»,— пояснил Роман Мугалимов.

Необычные блюда локальной кухни привлекают туристов со всей страны, а также делают ресторан популярным в условиях высокой конкуренции. В последние годы гости заведений стали более избирательны, отмечают эксперты.

По словам директора по маркетингу местного холдинга «Центр гостеприимства» (стейк-хаус Steakman, ирландский паб Fox&Goose, сеть пиццерий «Помидор» и кофейня «Пенка») Юлии Пашниной, средний чек в 2025 году имел тенденцию к снижению, в пределах Челябинска — на 15% год к году.

«Если раньше в чеке присутствовал напиток, десерт, горячее блюдо и, допустим, салат, то сейчас гости чаще останавливаются на одном основном блюде и напитке. Плюс сместился фокус в сторону более простых форматов, чем посещение ресторанов. Чаще выбирают пельменные, кулинарии, бургерные, пиццерии. Также влияние на снижение среднего чека оказывает наличие спецпредложений и скидок»,— пояснила Юлия Пашнина.

На стоимость блюд в меню челябинских ресторанов влияет и активная экспансия федеральных холдингов, стремительно развивающих сеть заведений по франшизам, а также развитие служб доставки еды гипермаркетами, где цены ниже.

«Челябинск очень привлекателен для федеральных игроков. Допустим, в 2025 году у нас открылась сеть ресторанов „Про хинкали“, сейчас ожидается открытие известной сыроварни от Аркадия Новикова. Есть проект „Мидийное место“ и известная сеть азиатских бистро», — уточнила эксперт.

По словам владельца семейного курорта «Утес» Андрея Герасименко, в сегменте HoReCa конкуренция развивается стихийно. Чаще в выигрыше тот, кто смог предложить более низкую цену.

«Конкуренция замыкается, на мой взгляд. Пока все это не оптимистично. К примеру, государство ранее софинансировало строительство глэмпингов. Я сам из таких, только мне ни копейки из бюджета не перепало. Но глэмпинги вскоре „пойдут ко дну“ — будут перекуплены крупными сетевиками либо закрыты. В ближайшие два года отрасль испытает на прочность всех, кто туда попал осознанно либо случайно»,— считает Андрей Герасименко.

По мнению директора ООО «Деловые события», председателя оргкомитета Уральского форума рестораторов и отельеров Светланы Мещеряковой, в регионе важно развивать деловую активность, поскольку именно она дает необходимый синергетический эффект для многих отраслей.

«Деловой турист заплатил организатору 1 рубль, а 10 рублей он оставил в городе во время своего визита. В нашем регионе сейчас проводится много различных спортивных соревнований, в том числе всероссийского уровня. Нужно понимать, что, помимо повестки в федеральных СМИ, это приносит региону деньги. Те же самые рестораны и отели получают от этого только плюсы. В городских отелях благодаря этому наполняемость 90% и выше», — уточнила она.

Проведение отраслевых форумов и гастрофестивалей формирует позитивный имидж региона, уверены эксперты. Так, на Уральском форуме рестораторов и отельеров в Челябинске 11—12 февраля местные компании представят блюда локальной кухни и презентуют новые проекты, способные стать в перспективе региональными брендами. Отдельные тематические сессии предусмотрены для представителей ресторанного бизнеса, а также для владельцев гостиниц и отелей.