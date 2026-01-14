Свыше 340 тысяч туристов посетили нацпарк «Таганай» в 2025 году

Его популярность ежегодно растет

В 2025 году национальный парк «Таганай» в Челябинской области посетили 341 278 туристов. Это на 85 тысяч человек больше, чем в 2024-м. Инспекторы нацпарка отметили, что цифра могла быть больше, поскольку из-за капризов природы по тропам Таганая удалось пройти не всем желающим.

«В тот год приходилось закрывать занесенные снегом трассы. А летом ливни превращали тропы в реки»,— напомнили в нацпарке.

Турпоток в Челябинской области ежегодно увеличивается. И туристов в нацпарке будет все больше. Чтобы это не отразилось негативно на удивительной природе Южного Урала, туристов просят соблюдать правила посещения Таганая. Они простые: ходить по маркированным тропам, останавливаться в установленных местах, не мусорить и быть осторожными с огнем.

Популярностью нацпарк пользовался и в новогодние каникулы: за 12 дней его посетили около 30 тысяч туристов. Это гости из разных уголков России.