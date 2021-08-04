Южноуральские вузы завершили прием заявлений от поступающих на бюджет

Самыми популярными оказались медицинские, инженерные, лингвистические и педагогические направления

В крупных государственных вузах Челябинской области завершился прием заявлений от поступающих на бюджет на очные программы бакалавриата и специалитета. Секретари приемных комиссий рассказали, какие направления особенно популярны у абитуриентов в этом году.

В 2021 году ЮУрГУ получил более шести тысяч заявлений от абитуриентов, но на программы готов принять только 2154 человека. Как отметила заместитель проректора по учебной работе вуза Юлия Болотина, в этом году у поступающих особенно популярны инженерные направления подготовки.

«Это касается и металлургии, и машиностроения, и радиоэлектроники, и химической промышленности, и электроэнергетики. Количество бюджетных мест на эти направления растет на 25—30% ежегодно»,— рассказала Юлия Болотина.

В ЧелГУ, по словам ответственного секретаря приемной комиссии Любови Конвисаревой, уже который год остаются востребованными направления, связанные с информационными технологиями, а также факультеты биологии, химии и лингвистики и перевода.

Южно-Уральский государственный медицинский университет в этом году получил 545 бюджетных мест, и рост количества заявлений наблюдается по всем направлениям. По мнению ответственного секретаря приемной комиссии Риммы Багаутдиновой, вероятно, это связано с пандемией коронавируса.

Еще в одном крупном вузе — Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете — отмечают, что в этом году интерес абитуриентов возрос к педагогическим специальностям: на одно бюджетное место претендуют сразу 10 человек. Ранее эта цифра колебалась на уровне 6—7 человек.

Напомним, без согласия от будущих студентов вузы их не зачисляют. Поэтому абитуриенты, успешно прошедшие конкурс, должны подать согласие на зачисление в вуз. ЮУрГУ, например, принимает заявления до 11 августа, но в университете советуют отправлять их раньше.