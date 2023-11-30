Челябинское УФАС возбудило первое дело по маркировке рекламы во «ВКонтакте»

Информацию рекламного характера разместили в паблике с отзывами

Челябинское УФАС возбудило первое дело по маркировке интернет-рекламы в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет об информации без маркировки в паблике с отзывами посетителей различных заведений города. Об этом рассказали на брифинге в рамках заседания Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России.



«Мы возбудили дело по маркировке интернет-рекламы во „ВКонтакте“. Мы установили, что в одной из групп с отзывами жителей Челябинской области, Челябинска, гостей нашего города о заведениях, которые они посещают, размещаются рекламные посты. Они не схожи с концепцией ведения сообщества, где размещаются отзывы», — рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.

В Челябинское УФАС России поступило несколько заявлений с жалобами об отсутствии маркировки рекламы в интернете. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Полномочия по контролю маркировки интернет-рекламы распределены между двумя ведомствами: Челябинским УФАС России (специалисты смотрят, чтобы была пометка «реклама» и было указание сайта рекламодателя) и Роскомнадзором (специалисты смотрят идентификатор и иные сведения).

Изменения в Закон о рекламе по маркировке интернет-рекламы вступили в силу в сентябре 2022 года. Эксперты посоветовали посмотреть сообщения за последний год, которые кажутся рекламными, чтобы привести их в порядок в соответствии с законодательством.

Компания «Технологии Маркетинга» провела полный анализ контента на своих площадках за последний год и сделали оценку материалам — что является рекламой, а что — информацией.

«Был изменен процесс публикации контента — появились дополнительные звенья. Сначала маркировкой занимался юридический отдел, потом обучили специального сотрудника. Весь контент проходит через него. И он принимает решение — необходимо маркировать контент или нет. Каждый раз задумываемся, как разграничить рекламу и информацию, потому что это оценочные понятия. Они очень могут быть изменены из-за нескольких слов в публикации, из-за тональности слов», — сказала юрист компании «Технологии Маркетинга» Елена Мурина.

Спикер выразила обеспокоенность о росте отчетности, которую нужно сдавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). По ее словам, это может «парализовать работу, особенно малого бизнеса».

Маркировка рекламы — это добавление на рекламу пометки «Реклама», идентификатора и информации о заказчике. Компания также должна ежемесячно передавать отчет в ЕРИР через оператора рекламных данных (ОРД). За публикацию без маркировки можно получить штраф.