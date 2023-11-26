Немаркированные сигареты на сумму свыше миллиона рублей изъяли у жителя Магнитогорска

Нелегальный табак он продавал местным жителям

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который хранил и продавал немаркированные сигареты. Всего у него изъяли почти 10 тысяч пачек табака на сумму свыше миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина по договоренности с доверенными лицами продавал нелегальный товар на территории Магнитогорска. А хранил он сигареты в принадлежащем ему гаражном боксе. Там полицейские и обнаружили 9700 пачек сигарет на сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.