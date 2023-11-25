Челябинское УФАС отменило закупку по пошиву одинаковой одежды для медиков

При проверке были обнаружены нарушения законодательства о контрактной системе

Челябинское УФАС рекомендовало региональному Минздраву отменить закупку по пошиву одинаковой одежды для медиков после обращения Всероссийского общества глухих, представители которых не смогли принять участие в аукционе из-за поставленных заказчиком условий. Об этом накануне сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

«Заказчиком выбран код — услуга по пошиву производственной одежды. При этом, если бы заказчик выбрал код, соответствующий поставке готовых изделий, организации инвалидов смогли бы принять участие. Также заявитель обратил внимание на состав ткани медицинских костюмов»,— уточнили в ведомстве.

В результате на аукцион была подана лишь одна заявка, которая была отклонена.

Челябинское УФАС провело внеплановую проверку и установило, что невозможно сделать вывод о том, что нужно сделать в рамках оказания услуги, а критерии, по которым можно определить соответствие оказанной услуги требованиям, не определены. В связи с этим в действиях заказчика было выявлено нарушение законодательства о контрактной системе. Минздраву Челябинской области предписали отменить закупку.

Напомним, аукцион на создание единого стиля одежды для врачей и медсестер объявили в конце октября. За почти 100 миллионов рублей победителю аукциона нужно было сшить пять тысяч костюмов для сотрудников 35 больниц.