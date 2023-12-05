Челябинское УФАС завело дело на больницу Троицка из‑за покупки аппарата на торгах

По данным ведомства, заказчик ограничил конкуренцию во время аукциона

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» из-за аукциона по приобретению аппарата для гемодиализа. По данным ведомства, заказчик ограничил конкуренцию.

Медучреждение объявило аукцион по покупке аппарата «Искусственная почка», фильтров и расходных материалов. Начальная цена контракта составила 40,2 млн рублей. Контракт заключили с единственным участником торгов — ООО «МосМедМаркет».

Как сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, под описание объекта закупки подходят аппараты нескольких производителей. Их могут использовать с разными фильтрами.

«При этом заказчиком установлены требования к фильтрам таким образом, что под указанные характеристики подходит товар только одного производителя», — сказали в пресс-службе.

Производитель же указывает возможность применения фильтров нескольких производителей.

«Таким образом, определяя характеристики фильтров с конкретными значениями, заказчиком не допускается возможность поставки товара с иными характеристиками, которые также соответствуют потребностям заказчика и совместимы с аппаратами», — добавили в пресс-службе.

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях больницы Троицка признаки нарушения Закона о защите конкуренции.